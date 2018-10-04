Замглавы МИД КНДР в ближайшее время посетит Россию, сообщил источник

МОСКВА/ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи, курирующая вопросы ядерного разоружения, в ближайшее время посетит Россию, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

"Визит планируется, ориентировочно в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.

В то же время японское агентство Киодо сообщает из китайской столицы, что Цой Сон Хи прибыла в четверг в Пекин в рамках поездки в Китай и Россию. По информации агентства, северокорейский дипломат была замечена в международном аэропорту Пекина. Предположительно, она планирует посетить и Россию "для обмена мнениями с традиционными дружественными странами диалога о ядерной проблеме с США".

В сентябре посол России в Пхеньяне Александр Мацегора после последнего межкорейского саммита обсуждал с Цой Сон Хи ситуацию на Корейском полуострове и итоги заседания СБ ООН по КНДР.