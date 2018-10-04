Школьники в Израиле будут сдавать экзамен для управления электровелосипедом

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт – РИА Новости. Минтранс Израиля разработал специальную программу, направленную на усиление безопасности электровелосипедистов, сообщил в четверг министр транспорта и разведки Исраэль Кац по итогам совещания, состоявшегося по этому вопросу в его иерусалимской канцелярии.

В ходе совещания был принят ряд решений относительно подготовленности велосипедистов, усиления надзора за соблюдением ПДД и ужесточения наказания нарушителей. Обсуждались дополнительные шаги, цель которых — упорядочить пользование электрическими велосипедами, особенно среди подростков.

Согласно новой программе, с 2019 года школьники будут обязаны пройти специальный мини-курс и сдать экзамен на право управлять электровелосипедом под контролем Национального управления безопасности на дорогах. Если подросток младше 16 лет будет ездить на электровелосипеде, что запрещено законом, средство передвижения будет конфисковано. Значительно повысится штраф за нарушение закона при езде на электровелосипеде или электросамокате без каски, за разговоры по телефону и так далее.

Будет также караться штрафом в размере 10 тысяч шекелей (примерно три тысячи долларов) изменение заводских стандартов, в том числе увеличение допустимой скорости электровелосипеда — свыше 25 км в час. В рамках программы местные власти получат право аннулировать лицензию на работу магазина, который будет продавать электровелосипеды, не подпадающие под установленные параметры.

Глава транспортного ведомства отдал распоряжение изыскать возможности для того, чтобы обязать велосипедистов носить светоотражающие жилеты и использовать фары во время ночных поездок. Кац распорядился реализовать эту программу в сотрудничестве с полицией и министерством просвещения.

Министр также распорядился ускорить проект по созданию сети специальных велосипедных дорожек протяженностью более 100 км, который, как сообщается, обойдется государству в полмиллиона шекелей – немногим более 150 тысяч долларов.