Французы назвали Миттерана лучшим президентом за 40 лет

Памятник бывшему президенту Франсуа Миттерану и его лабрадору. Архивное фото

Памятник бывшему президенту Франсуа Миттерану и его лабрадору. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Большинство французов считают Франсуа Миттерана лучшим президентом Франции последних 40 лет, действующий президент страны Эммануэль Макрон оказался в рейтинге предпоследним, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Odoxa для газеты Figaro.

Согласно данным исследования, 31% французов назвали Франсуа Миттерана лучшим главой государства последних 40 лет. В первую тройку также вошли Жак Ширак (26%) и Николя Саркози (14%).

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал лишь 10% голосов. На последнем месте оказался его предшественник Франсуа Олланд (4%). Еще 2% респондентов отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводился по случаю 60-летия Пятой Республики. Исследование проходило 2 и 3 октября, в нем приняли участие 996 человек.