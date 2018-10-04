Ускорить создание гиперзвукового оружия невозможно, считает эксперт

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заявления представителя Пентагона об ускорении создания в США гиперзвукового оружия — блеф, так как создание таких вооружений технически невозможно ускорить никакими финансовыми вливаниями, заявил в четверг РИА Новости действительный член Академии военных наук РФ Игорь Панарин.

Ранее первый замминистра обороны США Патрик Шанахан заявил журналистам, что Соединенные Штаты активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия, которое поступит на вооружение "раньше, чем ожидалось". Он также добавил, что подход Вашингтона к разработке гиперзвукового оружия будет включен в запросы на будущие оборонные бюджеты.

"Данное заявление Пентагона призвано создать иллюзию, что отставание американского ВПК в области гиперзвука не столь серьезно. По моей оценке, США потребуется еще восемь-десять лет, чтобы получить такое оружие. Очевидно, что ускорить разработку гиперзвукового оружия технически невозможно", — сказал Панарин.

Эксперт пояснил, что у любого оружия существует определенный производственный цикл, и, какие бы деньги не вливались бы в разработку, сократить его нельзя.

"Другая цель этого информационного "вброса" — принизить достижения российской "оборонки", которая в отличие от американской промышленности уже доказала свои успехи в сфере гиперзвука рядом испытаний и принятием на вооружение некоторых образцов такого оружия, в том числе комплекс "Кинжал", — добавил собеседник агентства.

В начале сентября замминистра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявлял, что Пентагону нужно не более 20 миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, аналогичного образцам, разрабатываемым в КНР.