КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Консул Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины объявлен персона нон-грата и должен покинуть страну в течение трех суток, сообщается в четверг на сайте МИД Украины.

Власти Украины выражают недовольство тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Глава МИД Павел Климкин заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

"Консула Венгрии в городе Берегово объявлен персона нон-грата. Об этом было сообщено сегодня послу Венгрии на Украине Эрно Кешкеню. Ему была вручена нота с информацией о том, что согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, не совместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов", — говорится в сообщении украинского МИД.