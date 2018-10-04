МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Проходившие через Керченский пролив украинские корабли "Донбасс" и "Корец" были готовы вступить в бой с российскими пограничниками. Об этом заявил агентству "Укринформ" капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей.

По его словам, во время прохода обстановка была "нервной".

"Боевые группы, пулеметы — все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать… Пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли", — приводит агентство слова Коваленко.

Также он заявил, что сознательно нарушил обычную форму обращения "прошу разрешить проход".

"Планирую" — специально было так сказано. Никаких там "прошу-прошу". Это, на самом деле, было очень важно. Мы же обязаны за час предупредить — кто бы там ни был — что мы подходим", — заявил Коваленко.

Проход украинских кораблей

В конце сентября судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, сообщили в погрануправлении ФСБ. Пограничники сопроводили их согласно нормам международного права. Из-за этого ВМС Украины обвинили Россию в создании "опасных инцидентов".

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что суда военно-морских сил Украины прошли через Керченский пролив без всяких проблем, никаких опасных инцидентов и препятствий для них не создавалось.

Как считает сенатор Франц Клинцевич, провокации Украины в Азовском море будут продолжаться. Сенатор подчеркнул при этом, что из этих провокаций ничего не получилось. Нервы у пограничников России оказались крепкими, добавил он.

"Время абордажных крюков прошло"

Слова Коваленко говорят о том, что украинские моряки до сих пор мыслят категориями войн XVII-XVIII веков, когда применялись абордажные крюки, пистолеты и сабли, заявил депутат Руслан Бальбек.

"Заявление старшего на переходе двух украинских кораблей о заряженных пулеметах и развернутых пожарных шлангах для отражения "атаки русских" с точки зрения современного морского боя — просто дремучая некомпетентность", — сказал Бальбек.

По его словам, в современном бою артиллерию наводят по радару, за пределами видимости украинского пулеметчика, который в случае атаки и затвор передернуть не успеет.

"Подобные заявления говорят о профессиональном невежестве украинских флотоводцев. Кого они собрались пулеметами пугать и пожарным шлангом? Российские корабли? А водометы кроме пассажиров прогулочных яхт вряд ли кого-то испугают. Они бы еще какие-нибудь тотемы и обереги на палубе выставили и потом рассказывали, как это напугало российскую сторону", —подчеркнул депутат.

Ситуация в Азовском море

Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". После этого Россия усилила меры безопасности, в частности — ужесточила досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив.

Теперь Киев постоянно жалуется на эти проверки, а также обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море. Москва, со своей стороны, отмечала, что осмотры проводятся в соответствии с международным морским правом и что судовладельцы претензий по этому поводу не высказывали.

Позже в Киеве заявили о намерении усилить присутствие в регионе: уже сообщалось о переброске войск к Приазовью и планах создать там военно-морскую базу до конца года.

Кроме того, украинский посол в США Валерий Чалый заявлял, что американские катера нужны для "усиления возможностей в Черноморском бассейне". При этом командование ВМС Украины признало, что не в состоянии достигнуть военного паритета с Россией в этом регионе.