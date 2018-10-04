МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Проходившие через Керченский пролив украинские корабли "Донбасс" и "Корец" были готовы вступить в бой с российскими пограничниками. Об этом заявил агентству "Укринформ" капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей.
"Боевые группы, пулеметы — все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать… Пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли", — приводит агентство слова Коваленко.
Также он заявил, что сознательно нарушил обычную форму обращения "прошу разрешить проход".
"Планирую" — специально было так сказано. Никаких там "прошу-прошу". Это, на самом деле, было очень важно. Мы же обязаны за час предупредить — кто бы там ни был — что мы подходим", — заявил Коваленко.
Проход украинских кораблей
В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что суда военно-морских сил Украины прошли через Керченский пролив без всяких проблем, никаких опасных инцидентов и препятствий для них не создавалось.
Как считает сенатор Франц Клинцевич, провокации Украины в Азовском море будут продолжаться. Сенатор подчеркнул при этом, что из этих провокаций ничего не получилось. Нервы у пограничников России оказались крепкими, добавил он.
"Время абордажных крюков прошло"
"Заявление старшего на переходе двух украинских кораблей о заряженных пулеметах и развернутых пожарных шлангах для отражения "атаки русских" с точки зрения современного морского боя — просто дремучая некомпетентность", — сказал Бальбек.
По его словам, в современном бою артиллерию наводят по радару, за пределами видимости украинского пулеметчика, который в случае атаки и затвор передернуть не успеет.
"Подобные заявления говорят о профессиональном невежестве украинских флотоводцев. Кого они собрались пулеметами пугать и пожарным шлангом? Российские корабли? А водометы кроме пассажиров прогулочных яхт вряд ли кого-то испугают. Они бы еще какие-нибудь тотемы и обереги на палубе выставили и потом рассказывали, как это напугало российскую сторону", —подчеркнул депутат.
Ситуация в Азовском море
Теперь Киев постоянно жалуется на эти проверки, а также обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море. Москва, со своей стороны, отмечала, что осмотры проводятся в соответствии с международным морским правом и что судовладельцы претензий по этому поводу не высказывали.
Позже в Киеве заявили о намерении усилить присутствие в регионе: уже сообщалось о переброске войск к Приазовью и планах создать там военно-морскую базу до конца года.
Кроме того, украинский посол в США Валерий Чалый заявлял, что американские катера нужны для "усиления возможностей в Черноморском бассейне". При этом командование ВМС Украины признало, что не в состоянии достигнуть военного паритета с Россией в этом регионе.