В МИД призвали усилить давление на Киев для освобождения Вышинского

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные структуры и неправительственные организации наращивать давление на украинские власти по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находящегося под арестом в СИЗО Херсона.

"Арест журналиста по сфабрикованному обвинению в госизмене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Мы требуем немедленно освободить Кирилла Вышинского без всяких условий. Считаем недостаточной реакцию на эту ситуацию профильных международных структур и неправительственных организаций. Мы призываем их наращивать давление на украинские власти по этому вопросу. Это, действительно, вопиющий случай в истории взаимоотношений журналистики и власти", — заявила Захарова на брифинге.

Рассмотрение апелляции на арест Вышинского должно было состояться еще 26 сентября, однако суд перенес его на 2 октября по причине того, что Вышинский не был доставлен на заседание. Однако и 2 октября заседание не состоялось из-за ликвидации всех апелляционных судов Украины.

"Рассмотрение апелляции на арест журналиста может состояться по истечению срока содержания Кирилла Вышинского под стражей, то есть после 4 ноября. В этой сфере сейчас ситуация на Украине напоминает настоящий хаос… Будут нарушены права на апелляционное обжалование", — подчеркнула Захарова.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".