Рада продлила действие закона о статусе Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года, такое решение в четверг поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В октябре 2017 года Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В среду президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде продлить закон до 31 декабря 2019 года.

"Целью принятия акта является внедрение на срок, который заканчивается 31 декабря 2019 года, особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей… путем внесения изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в пояснительной записке к документу.