Порошенко назвал закон о воинском приветствии националистов историческим

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал историческим принятый в четверг парламентом страны закон, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине" как официальное воинское приветствие.

В четверг Верховная рада Украины приняла закон, устанавливающий военным приветствием лозунг националистов, такое решение поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова "Слава Украине! Героям Слава!" отныне — официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных. Слава Украине", — написал Порошенко в микроблоге в Twitter.

Закон вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав вооруженных сил Украины изменения "по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине" — "Героям слава".

Наші славні предки могли про це лише мріяти! Сакральні для кожного українця слова "Слава Україні! Героям Слава!" відтепер – офіційне вітання ЗСУ. Дякую народним депутатам, які ухвалили історичне рішення, підтримавши мій законопроект. Вітаю українських військових. Слава Україні! pic.twitter.com/nIwc6S7ptv — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.

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Также предусматривается закрепление в тексте устава вооруженных сил обращение к военным "пан" вместо "товарищ". Согласно документу, который был подготовлен ко второму чтению, приветствие "Слава Украине" также будет использоваться сотрудниками Национальной полиции.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

"Слава Украине — Героям слава" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"(УПА)*. Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

"Украинская повстанческая армия" (УПА)* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН)*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

*Запрещенная в России экстремистская организация.