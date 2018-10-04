Порошенко назвал закон о воинском приветствии националистов историческим

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал историческим принятый в четверг парламентом страны закон, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине" как официальное воинское приветствие.
"Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова "Слава Украине! Героям Слава!" отныне — официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных. Слава Украине", — написал Порошенко в микроблоге в Twitter.
Закон вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав вооруженных сил Украины изменения "по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине" — "Героям слава".
Наші славні предки могли про це лише мріяти! Сакральні для кожного українця слова "Слава Україні! Героям Слава!" відтепер – офіційне вітання ЗСУ. Дякую народним депутатам, які ухвалили історичне рішення, підтримавши мій законопроект. Вітаю українських військових. Слава Україні! pic.twitter.com/nIwc6S7ptv— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.
Также предусматривается закрепление в тексте устава вооруженных сил обращение к военным "пан" вместо "товарищ". Согласно документу, который был подготовлен ко второму чтению, приветствие "Слава Украине" также будет использоваться сотрудниками Национальной полиции.
Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
"Украинская повстанческая армия" (УПА)* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН)*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
*Запрещенная в России экстремистская организация.