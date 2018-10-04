МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заявление представителя ВМС Украины о готовности отразить "атаки" со стороны российских кораблей говорит о том, что украинские моряки до сих пор мыслят категориями войн XVII-XVIII веков, когда применялись абордажные крюки, пистолеты и сабли, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Украинский флотоводец мыслит категориями войны на море XVII-XVIII веков, когда становились в линию и расстреливали друг друга из пушек или брали на абордаж. Заявление старшего на переходе двух украинских кораблей о заряженных пулеметах и развернутых пожарных шлангах для отражения "атаки русских" с точки зрения современного морского боя — просто дремучая некомпетентность", — сказал Бальбек.
"Подобные заявления говорят о профессиональном невежестве украинских флотоводцев. Кого они собрались пулеметами пугать и пожарным шлангом? Российские корабли? А водометы кроме пассажиров прогулочных яхт вряд ли кого-то испугают. Они бы еще какие-нибудь тотемы и обереги на палубе выставили и потом рассказывали, как это напугало российскую сторону. Времена абордажных крюков и схваток на саблях прошли. Жаль, что на украинском флоте этого не заметили", — сказал депутат.