МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заявление представителя ВМС Украины о готовности отразить "атаки" со стороны российских кораблей говорит о том, что украинские моряки до сих пор мыслят категориями войн XVII-XVIII веков, когда применялись абордажные крюки, пистолеты и сабли, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в конце сентября прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостом. ВМС Украины при этом заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив. После перехода командир похода капитан первого ранга ВМСУ Дмитрий Коваленко заявил, что корабли были готовы применить стрелковое оружие и водометы против возможной атаки с российской стороны.

"Украинский флотоводец мыслит категориями войны на море XVII-XVIII веков, когда становились в линию и расстреливали друг друга из пушек или брали на абордаж. Заявление старшего на переходе двух украинских кораблей о заряженных пулеметах и развернутых пожарных шлангах для отражения "атаки русских" с точки зрения современного морского боя — просто дремучая некомпетентность", — сказал Бальбек.

По его словам, в современном бою артиллерию наводят по радару, за пределами видимости украинского пулеметчика, который в случае атаки и затвор передернуть не успеет.

"Подобные заявления говорят о профессиональном невежестве украинских флотоводцев. Кого они собрались пулеметами пугать и пожарным шлангом? Российские корабли? А водометы кроме пассажиров прогулочных яхт вряд ли кого-то испугают. Они бы еще какие-нибудь тотемы и обереги на палубе выставили и потом рассказывали, как это напугало российскую сторону. Времена абордажных крюков и схваток на саблях прошли. Жаль, что на украинском флоте этого не заметили", — сказал депутат.