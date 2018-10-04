Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 1424 человек

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1424 человек, сообщает телеканал Kompas со ссылкой на индонезийское Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения и цунами стали 1407 человек, более 2,5 тысячи человек пострадали.

Как сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники в Индонезии, еще около тысячи человек считаются пропавшими без вести в результате землетрясения и цунами. Официально эта информация пока не подтверждается.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов США). Как ожидается, в четверг местный аэропорт около города Палу вновь начнет принимать гражданские самолеты.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.