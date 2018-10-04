Рада приняла закон о замене воинского приветствия лозунгом "Слава Украине!"

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Верховная рада приняла закон, устанавливающий лозунг националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие.

Документ поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соответствующий проект поручил разработать президент Петр Порошенко. Вместо "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" военные будут приветствовать друг друга лозунгом националистов "Слава Украине — героям слава!".

Также документ закрепляет обращение к военным "пан" вместо "товарищ". Согласно проекту, который был подготовлен ко второму чтению, приветствие "Слава Украине!" также будут использовать сотрудники Национальной полиции.

Документ еще должен подписать президент, он вступит в силу после публикации в официальной прессе.

"Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова "Слава Украине! Героям Слава!" отныне — официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных. Слава Украине", — написал Порошенко в Twiiter.

"Слава Украине — героям слава!" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны — например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Запрещенная в России экстремистская организация.