Французы недовольны политическим устройством страны, показал опрос

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Больше половины французов не одобряют политическое устройство Франции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Odoxa для газеты Figaro.

Согласно данным исследования, 56% респондентов заявили, что "не испытывают привязанности к устройству Пятой республики". Только 44% высказались в поддержку политической системы страны.

Опрос показал, что 53% французов считают верхнюю палату парламента Сенат бесполезным институтом. Вместе с тем, нижняя палата парламента Национальное собрание завоевала больше доверия со стороны граждан Пятой республики — 66% респондентов назвали этот институт полезным.

Французы также активно поддержали планы правительства и президента страны по сокращению числа парламентариев, за это высказались 84% опрошенных.

Опрос проводился по случаю 60-летия Пятой республики. Исследование проходило 2 и 3 октября, в нем приняли участие 996 человек.