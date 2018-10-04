Эксперт предположил, когда американские войска получат гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Поступления в войска США гиперзвукового оружия можно ожидать не ранее чем через 5-6 лет, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее первый замминистра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что Соединенные Штаты активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия, которое поступит на вооружение раньше, чем ожидалось. В настоящий момент оборонное ведомство занимается подсчётами того, какой объём средств для этого необходим. В начале сентября замминистра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявлял, что Пентагону нужно не более 20 миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, аналогичного образцам, разрабатываемым в КНР.

"США располагают экспериментальными образцами гиперзвукового оружия. Они могут создать его в короткие сроки, но на это потребуется не год и не два, как минимум — лет пять или шесть", — заявил в четверг РИА Новости Сивков.

Как он отметил, желание США как можно раньше разработать и испытать гиперзвуковое оружие связано с тем, что Россия опередила их в этом.

Ранее в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.