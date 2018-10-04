Венгрия заинтересована в присоединении к "Южному газовому коридору"

БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Венгрия в перспективе заинтересована в присоединении к проекту "Южного газового коридора" (ЮГК), заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым на полях форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

"Петер Сийярто в ходе встречи заявил о заинтересованности Венгрии в перспективе присоединиться к проекту ЮГК и отметил важность проведения диалога между соответствующими министерствами двух стран", — сообщили РИА Новости в пресс-службе минэнерго Азербайджана.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.