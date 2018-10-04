Генпрокуратура Украины заподозрила экс-премьера Азарова во взяточничестве

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины заподозрила экс-премьера страны Николая Азарова и его сына Алексея в получении взятки в размере около 4,9 миллионов долларов и превышении полномочий, заявила в четверг пресс-служба ведомства.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, он и ряд высших чиновников, в том числе Азаров, были вынуждены покинуть Украину. Украинские правоохранители ранее заподозрили Азарова в ряде преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

"Сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины и его сыну, бывшему народному депутату Украины, в получении в 2010 году взятки в виде денежных средств в сумме более 140 миллионов гривен (около 4,9 миллионов долларов)", — говорится на странице Генпрокуратуры в Facebook.

По данным ведомства, Азарову также инкриминируют превышение должностных полномочий при назначении первого вице-премьера Украины.