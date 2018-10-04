Прокуратура Киева провела обыски у главы госрезерва Украины

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Киевская прокуратура объявила подозрение и провела обыски у главы Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука, сообщил в четверг генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"Господин председатель в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО (антитеррористической операции — ред.)! Что на самом деле стояло за изменением места хранения установит следствие. Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 миллионов гривен (почти 212 тысяч долларов — ред.)", — написал Луценко на странице в Facebook.