ВВС Турции нейтрализовали 13 членов РПК

АНКАРА, 4 окт — РИА Новости. ВВС Турции нейтрализовали 13 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушных операций в провинции Сиирт на юго-востоке страны, а также на севере Ирака, сообщил в четверг генштаб турецких ВС.

"В результате авиаударов 3-4 октября в Сиирте, а также в районах Авашин-Басян и Зап на севере Ирака были обезврежены 13 террористов, в том числе 10 на севере Ирака", — отмечается в сообщении генштаба в Twitter

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1000 военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

Siirt kırsalına 03 Ekim, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine 04 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde Siirt’te üç, Irak kuzeyinde 10 olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/yZsscQqvc6 — TSK (@TSKGnkur) 4 октября 2018 г.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.