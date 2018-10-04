Украинцам показали закрытую фабрику Порошенко в Липецке

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинский журналист посетил фабрику Roshen в Липецкой области, принадлежавшую президенту Петру Порошенко, и заявил, что она не работает. Репортаж опубликован на телеканале ТСН.

По словам корреспондента, производственные площадки Roshen закрыты, а одна из них не достроена. Он также сообщил, что в помещениях остались только охрана и несколько уборщиков.

"Местные говорят, что украинские конфеты не ели уже давно", — уточнил журналист.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в магазинах в Крыму продаются конфеты торговой марки Roshen с истекшим сроком годности. В частности, было опубликовано фото с конфетами "Клубника со сливками" на прилавке магазина, якобы поставленными в мае 2018 года.

В Roshen допустили, что просроченные конфеты в магазины полуострова попали с Липецкой фабрики, которую закрыли еще в апреле 2017 года.

Выдвигая свою кандидатуру на пост президента, Порошенко пообещал продать Roshen, которая является его главным активом. Этого, однако, не произошло: продажей занимается трастовый фонд Rothschild, который якобы не может найти покупателя из-за конфликта в Донбассе.