Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию мира

ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин совместно являются наиболее вероятными кандидатами на получение Нобелевской премии мира, свидетельствуют данные британских букмекеров, предоставленные РИА Новости.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в этом году приняли историческое решение по "превращению Корейского полуострова в зону мира".

Коэффициент на победу Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, по версии SkyBet, составляет 4/7 (то есть на каждые поставленные 7 фунтов стерлингов можно выиграть дополнительно 4). Таким образом, вероятность победы двух лидеров, по данным данного букмекера, составляет 63,6%.

Коэффициент Ladbrokes на победу лидеров КНДР и Южной Кореи составляет 4/6, что означает 60-процентную вероятность, Coral – 5/6, то есть 54,5%.

Вторым по популярности кандидатом на победу является президент США Дональд Трамп. SkyBet оценивает его шансы в 4/1: на каждый поставленный фунт стерлингов придутся 4 выигранных при вероятности победы 20%. Ladbrokes и Coral оценивают его шансы как 5/2, при таком раскладе вероятность победы американского лидера составит 28,6%.

Шансы на получение Нобелевской премии мира "Новой газеты" и экс-главы Каталонии Карлоса Пучдемона оцениваются как одинаково низкие: их коэффициент по версии Sky Bet 16/1, то есть вероятность составляет 5,9%. Ladbrokes и Сoral оценивают шансы "Новой газеты" в 16/1, а Пучдемона – в 12/1 (7,7-процентная вероятность).

Букмекерские конторы низко оценивают также шансы канцлера Германии Ангелы Меркель (16/1) и папы Римского Франциска (16/1 у Ladbrokes и Coral, 20/1 у SkyBets).

Награждение Нобелевской премией мира президента РФ Владимира Путина может принести большой куш: коэффициент на нее у всех трех букмекерских фирм составляет 25/1, то есть вероятность равна 3,8%.