РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Россия хочет помочь Индии очистить Ганг, заявил глава РЭЦ

016959
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghИндус молится на берегу Ганга в Аллахабаде, Индия. Архивное фотоИндус молится на берегу Ганга в Аллахабаде, Индия. Архивное фото
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) может принять участие в проектах по очистке реки Ганг в Индии, сообщил в интервью РИА Новости глава центра Андрей Слепнев. По его словам, это не единственное потенциальное направление сотрудничества – организация также может заняться модернизацией индийских железных дорог и развитием программы умных городов. Эти и другие вопросы будут обсуждаться в рамках российско-индийского бизнес-форума, который состоится 5 октября в Нью-Дели.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Межгосударственные отношения России и Индии
"Россия имеет богатый опыт осуществления масштабных национальных инфраструктурных проектов в сфере ИТ, транспорта, безопасности, энергетики и иных важнейших сферах", — сказал Слепнев.

По его словам, российские компании готовы выступить в качестве надежных и опытных партнеров в осуществлении аналогичных проектов в Индии, в том числе с привлечением стороннего финансирования или в рамках государственных программ модернизации инфраструктуры.

"Среди потенциальных направлений – участие в проектах программы очистки вод реки Ганга, модернизация инфраструктуры железных дорог Индии, реализация программы развития "умных городов" (Smart Cities)", — пояснил он.

Слепнев также сообщил, что в рамках форума РЭЦ планирует обсудить вопросы сотрудничества двух стран по реализации проектов в области авиастроения, судостроения, железнодорожного машиностроения, радиоэлектронной, химической и алюминиевой промышленности, переработки отходов и алмазной сферы, а также подписать ряд соглашений.

Экспорт растет

Истребители МиГ-21 ВВС Индии. Архивное фото
© AP Photo / Anupam Nath
Индия подарит России "винтажные" МиГ-21, пишут СМИ
По словам главы экспортного центра, активно развивается сотрудничество между двумя странами по таким направлениям как энергетика, транспорт, геологоразведка, сельское хозяйство, химическая промышленность и ряду других.

"За первые два квартала 2018 года группа РЭЦ оказала поддержку 126 российским экспортно-ориентированным компаниям, был поддержан экспорт российской продукции химической и легкой промышленности, гражданского машиностроения, агропромышленного комплекса и товаров народного потребления", — сказал глава РЭЦ.

Слепнев также отметил положительную динамику товарооборота двух стран в первом полугодии 2018 года: за первое полугодие 2018 года объем взаимной торговли вырос более чем на 30% и достиг почти 5,5 миллиарда долларов. При этом рост обусловлен именно увеличением российского экспорта: за прошедший год экспорт вырос на 43%, а импорт увеличился на 6,43%, уточнил он.

Ожидается, что на форуме страны анонсируют сотрудничество в нескольких перспективных сферах. Также планируется, что будет подписан ряд меморандумов о взаимопонимании: между АО "Корпорация МСП" и Национальной корпорацией малых предприятий Индии NSIC, между АО "СГ-транс" и Jindal, между РЭЦ и Confederation of Indian Industry, а также между РЭЦ и Srei Infrastructure & Equipment Financing Institution.

Новое представительство

Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal
Индия и Россия могут создать совместный телеканал
Во время визита президента России Владимира Путина в Индию, который состоится 5 октября, как и бизнес-форум, РЭЦ планирует открыть свое представительство в стране. По словам Слепнева, на данный момент завершаются все необходимые для этого административные процедуры.

"Многие российские компании стремятся выйти на этот перспективный, бурно развивающийся рынок, и Российский экспортный центр готов оказывать им в этом максимальное содействие", — сказал Слепнев.

Предполагается, что в перспективе будет создана целая агентская сеть, которая поможет продвигать новых экспортеров на рынок Индии. Также собеседник агентства отметил важность обмена опытом компаний, которые уже вышли на экспортные рынки с теми, кто только собирается это сделать.

"Кроме того, значимым направлением для нас является аккумулирование экспертизы тех российских компаний, которые уже вышли на экспортный рынок и хорошо знакомы со спецификой, включая страновую и региональную. Это особенно актуально для малых и средних компаний", — заключил он.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена