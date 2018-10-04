Россия хочет помочь Индии очистить Ганг, заявил глава РЭЦ

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) может принять участие в проектах по очистке реки Ганг в Индии, сообщил в интервью РИА Новости глава центра Андрей Слепнев. По его словам, это не единственное потенциальное направление сотрудничества – организация также может заняться модернизацией индийских железных дорог и развитием программы умных городов. Эти и другие вопросы будут обсуждаться в рамках российско-индийского бизнес-форума, который состоится 5 октября в Нью-Дели.

"Россия имеет богатый опыт осуществления масштабных национальных инфраструктурных проектов в сфере ИТ, транспорта, безопасности, энергетики и иных важнейших сферах", — сказал Слепнев.

По его словам, российские компании готовы выступить в качестве надежных и опытных партнеров в осуществлении аналогичных проектов в Индии, в том числе с привлечением стороннего финансирования или в рамках государственных программ модернизации инфраструктуры.

"Среди потенциальных направлений – участие в проектах программы очистки вод реки Ганга, модернизация инфраструктуры железных дорог Индии, реализация программы развития "умных городов" (Smart Cities)", — пояснил он.

Слепнев также сообщил, что в рамках форума РЭЦ планирует обсудить вопросы сотрудничества двух стран по реализации проектов в области авиастроения, судостроения, железнодорожного машиностроения, радиоэлектронной, химической и алюминиевой промышленности, переработки отходов и алмазной сферы, а также подписать ряд соглашений.

Экспорт растет



По словам главы экспортного центра, активно развивается сотрудничество между двумя странами по таким направлениям как энергетика, транспорт, геологоразведка, сельское хозяйство, химическая промышленность и ряду других.

"За первые два квартала 2018 года группа РЭЦ оказала поддержку 126 российским экспортно-ориентированным компаниям, был поддержан экспорт российской продукции химической и легкой промышленности, гражданского машиностроения, агропромышленного комплекса и товаров народного потребления", — сказал глава РЭЦ.

Слепнев также отметил положительную динамику товарооборота двух стран в первом полугодии 2018 года: за первое полугодие 2018 года объем взаимной торговли вырос более чем на 30% и достиг почти 5,5 миллиарда долларов. При этом рост обусловлен именно увеличением российского экспорта: за прошедший год экспорт вырос на 43%, а импорт увеличился на 6,43%, уточнил он.

Ожидается, что на форуме страны анонсируют сотрудничество в нескольких перспективных сферах. Также планируется, что будет подписан ряд меморандумов о взаимопонимании: между АО "Корпорация МСП" и Национальной корпорацией малых предприятий Индии NSIC, между АО "СГ-транс" и Jindal, между РЭЦ и Confederation of Indian Industry, а также между РЭЦ и Srei Infrastructure & Equipment Financing Institution.

Новое представительство



Во время визита президента России Владимира Путина в Индию, который состоится 5 октября, как и бизнес-форум, РЭЦ планирует открыть свое представительство в стране. По словам Слепнева, на данный момент завершаются все необходимые для этого административные процедуры.

"Многие российские компании стремятся выйти на этот перспективный, бурно развивающийся рынок, и Российский экспортный центр готов оказывать им в этом максимальное содействие", — сказал Слепнев.

Предполагается, что в перспективе будет создана целая агентская сеть, которая поможет продвигать новых экспортеров на рынок Индии. Также собеседник агентства отметил важность обмена опытом компаний, которые уже вышли на экспортные рынки с теми, кто только собирается это сделать.

"Кроме того, значимым направлением для нас является аккумулирование экспертизы тех российских компаний, которые уже вышли на экспортный рынок и хорошо знакомы со спецификой, включая страновую и региональную. Это особенно актуально для малых и средних компаний", — заключил он.