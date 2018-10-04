В Турции четверо военных погибли при подрыве БТР

АНКАРА, 4 окт — РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в провинции Батман на юго-востоке Турции в результате подрыва бронетранспортера на самодельной мине, говорится в заявлении администрации провинции.

В провинции Батман турецкие военные проводят операции против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

"В ходе операции в районе Герджюс нашей провинции в результате подрыва бронетранспортера на самодельном взрывном устройстве четверо наших военных погибли и пятеро получили ранения. Для нейтрализации террористов в этом районе начата крупномасштабная операция", — отмечается в сообщении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1000 военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.