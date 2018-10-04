В Киргизии неприкосновенность экс-президента признали неконституционной

БИШКЕК, 4 окт – РИА Новости. Конституционная палата (КП) Киргизии признала противоречащим конституции закон "О гарантиях деятельности президента" в части неприкосновенности экс-президента страны, соответствующее решение высшей судебной инстанции республики опубликовано в четверг на сайте КП Верховного суда.
"Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 3 октября рассмотрела дело о проверке конституционности статьи 12 закона "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики" и вынесла решение, что оспариваемая норма противоречит части 3 статьи 16 Конституции КР в той мере, в какой эта норма не предусматривает процедуру привлечения к ответственности экс-президента за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента", — говорится в решении.
Судьи КП Киргизии исходили из того, что одним из неотъемлемых принципов правового государства является принцип равенства всех перед законом и судом. Палата отметила, что "правовой иммунитет экс-президента должен иметь конкретные правовые рамки", однако принятие решения о преодолении иммунитета "должно быть не менее сложным, чем принятие решения об отрешении от должности действующего президента".
Конституционная палата, признавая оспариваемую норму неконституционной в части отсутствия процедуры преодоления неприкосновенности экс-президента, поручила правительству инициировать изменения в закон "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики", исходя из правовой позиции, выраженной в мотивировочной части принятого решения, сообщается на сайте.