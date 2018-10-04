Супруге экс-премьера Малайзии предъявили 17 обвинений по делу 1MDB

БАНГКОК, 4 окт – РИА Новости. Арестованной в среду Росме Мансор, супруге бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, находящегося под следствием по делу о миллиардных хищениях в государственном инвестиционном фонде 1MDB, утром в четверг предъявлены обвинения по 17 эпизодам отмывания денег в рамках того же дела, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Росма Мансор, супруга Наджиба Разака, утром в четверг была доставлена в суд Куала-Лумпура из камеры временного содержания в здании национальной Антикоррупционной комиссии, где она была в среду арестована. Суд предъявил ей обвинения по 17 эпизодам отмывания денег, предположительно похищенных из фонда 1MDB, общей суммой около 1,7 миллиона долларов, говорится в сообщении.

Росма Мансор не признала себя виновной и выразила готовность защищаться в суде, после чего суд разрешил ей временное освобождение под денежный залог, составивший 240 тысяч долларов, сообщает издание. Муж Росмы Мансор, Наджиб Разак, находящийся также на режиме временного освобождения, присутствовал в суде вместе с женой, сообщает издание.

Бывший премьер был арестован после того, как новое правительство, пришедшее к власти в мае 2018 года после победы оппозиции над правящим блоком во главе с Наджибом Разаком, возобновило закрытое в период правления его кабинета расследование злоупотреблений в созданном им фонде 1MDB, из которого, по версии следствия, за время его существования было похищено не менее 4,5 миллиарда долларов, отмечает газета.

Следствие нашло на личных банковских счетах экс-премьера значительные суммы, которые, как оно считает, основываясь на анализе банковских операций, были переведены туда через серию подставных счетов со счетов фонда 1MDB, который создавался для финансирования ускоренного развития регионов Малайзии.

При обысках в домах экс-премьера и его семьи полиция изъяла ювелирные украшения, дизайнерские кожаные изделия и наличные деньги в трех валютах на общую сумму 285 миллионов долларов.

Расследование злоупотреблений в фонде, которые коснулись физических и юридических лиц не только в Малайзии, но и за границей, идут сразу в нескольких странах, в том числе в США, Швейцарии и Сингапуре. Помимо Наджиба Разака в деле фигурируют еще не менее 50 человек, сообщает The Star.

Скандал вокруг фонда 1MDB стал основной причиной поражения на выборах правившего Малайзией более 60 лет, с момента обретения независимости от Великобритании, блока партий Барисан Насионал (Национальный фронт), который в последнее десятилетие возглавлял Наджиб Разак.