Супруге экс-премьера Малайзии предъявили 17 обвинений по делу 1MDB

БАНГКОК, 4 окт – РИА Новости. Арестованной в среду Росме Мансор, супруге бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, находящегося под следствием по делу о миллиардных хищениях в государственном инвестиционном фонде 1MDB, утром в четверг предъявлены обвинения по 17 эпизодам отмывания денег в рамках того же дела, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Росма Мансор не признала себя виновной и выразила готовность защищаться в суде, после чего суд разрешил ей временное освобождение под денежный залог, составивший 240 тысяч долларов, сообщает издание. Муж Росмы Мансор, Наджиб Разак, находящийся также на режиме временного освобождения, присутствовал в суде вместе с женой, сообщает издание.
Бывший премьер был арестован после того, как новое правительство, пришедшее к власти в мае 2018 года после победы оппозиции над правящим блоком во главе с Наджибом Разаком, возобновило закрытое в период правления его кабинета расследование злоупотреблений в созданном им фонде 1MDB, из которого, по версии следствия, за время его существования было похищено не менее 4,5 миллиарда долларов, отмечает газета.
При обысках в домах экс-премьера и его семьи полиция изъяла ювелирные украшения, дизайнерские кожаные изделия и наличные деньги в трех валютах на общую сумму 285 миллионов долларов.
Расследование злоупотреблений в фонде, которые коснулись физических и юридических лиц не только в Малайзии, но и за границей, идут сразу в нескольких странах, в том числе в США, Швейцарии и Сингапуре. Помимо Наджиба Разака в деле фигурируют еще не менее 50 человек, сообщает The Star.
Скандал вокруг фонда 1MDB стал основной причиной поражения на выборах правившего Малайзией более 60 лет, с момента обретения независимости от Великобритании, блока партий Барисан Насионал (Национальный фронт), который в последнее десятилетие возглавлял Наджиб Разак.