Индия обдумывает закупку 1770 танков "Армата", пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Индийская армия может приобрести 1770 перспективных боевых машин (FRCV) для замены устаревающих основных боевых танков Т-72, сообщает индийская газета The Economic Times. Ключевым претендентом считается российский танк T-14 "Армата".

По данным газеты, сделка предварительно оценивается в сумму более 4,5 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, сейчас в России с шестидневным визитом находится индийская делегация, которая должна встретиться с высокопоставленным руководством Вооруженных сил России. Ожидается, что военные двух стран обсудят "Армату", пишет газета.

Сотрудничество России и Индии в ВТС



Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

Так, ранее газета Times of India со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что власти готовы подписать контракт на приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на 5,43 миллиарда долларов. Отмечается, что Комитет по вопросам безопасности правительства Индии одобрил приобретение российских систем.

Кроме того, в СМИ сообщалось и о том, что Индия обратилась к России с запросом о модернизации тысячи танков Т-90, уже стоящих на вооружении сухопутных войск этой страны.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Россия и Индия продолжают обсуждение создания истребителя пятого поколения. Он также опроверг сообщения о том, что индийская сторона хочет выйти из проекта, добавив, что "тема не закрыта". При этом глава ОАК подчеркнул, что в случае успешной реализации проекта Индия не только будет приобретать воздушные суда пятого поколения, но и развернет лицензионное производство.