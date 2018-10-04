Россию назвали основным поставщиком угля на Украину

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия остается основным поставщиком угля на Украину, заявил агентству УНИАН глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В прошлом году Украина импортировала антрацита на 75 миллиардов гривен (около 2,6 миллиарда долларов. — Прим. ред.), причем, из России — на 53 миллиарда гривен (около 1,8 миллиарда долларов. — Прим. ред.). В этом году завозят антрацита еще больше. Прогнозируется холодная зима, и планируют ввезти больше и по более высоким ценам", — сообщил он.

Однако транспортная инфраструктура страны не готова к наращиванию импорта, отметил глава профсоюза. Волынец также указал, что запасы угля на украинских ТЭС на 600 тысяч тонн ниже, чем в прошлом году.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт, так как самые прибыльные из них находятся на неподконтрольной Киеву территории. Именно там добывают необходимый стране антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь из России, ЮАР и США.

Осенью 2017 года Киев ввел санкции в отношении целого ряда российских компаний. В список, в частности, попал "Южтранс", входящий в "Южную угольную компанию". Предприятию запретили экспортировать уголь на Украину. Основанием для применения санкций стали "действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности". Однако уже вскоре ограничения сняли.