Россия заняла второе место по числу смертей во время селфи

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Индия, Россия и США лидируют по числу смертей и несчастных случаев во время селфи, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Family Medicine and Primary Care.

Авторы исследования — специалисты из Индии, которые изучили мировые новости разных лет по ключевым словам. Они пришли к выводу, что с октября 2011 года по ноябрь 2017 года 259 человек погибли в результате тех или иных несчастных случаев, произошедших во время попытки сделать селфи.

Половина всех выявленных авторами доклада несчастных случаев приходится на Индию (159 человек).

Далее следуют Россия (16), США (14) и Пакистан (11).

По информации исследователей, средний возраст погибших при создании селфи — приблизительно 23 года. Больше смертей было выявлено среди мужчин (72,5%). Это объясняется тем, что они более склонны рисковать при создании снимка.

В докладе также отмечается, что с 2016 по 2017 год было выявлено больше смертей при создании селфи, чем с 2014 по 2015 год. Это связывается с более частым использованием мобильных телефонов, расширением функций для съемки селфи и более высокой доступностью селфи-палок.

Исследователи подчеркивают, что учитывали не все случаи гибели людей при создании селфи, поскольку значительное количество таких смертей не регистрируется в развивающихся странах.