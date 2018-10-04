МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина потребует от России передачи предприятию "Укрзализныця" 30 тысяч вагонов, об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам Геращенко, вагоны, 85 из которых были приобретены на кредит от Европейского банка реконструкции и развития, после начала "российской агрессии" остались на "оккупированной территории", при этом долг за них, как отметила депутат, еще предстоит выплачивать.

"Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи", — добавила Геращенко.

В начале года парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а структуры управления непризнанных республик — "оккупационными администрациями".

МИД России назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Стареющий подвижной состав

В "Укрзализныце" раскрыли информацию о среднем возрасте своих пассажирских и грузовых локомотивов, большинство из которых старше тридцати лет, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что средний возраст грузовых электровозов на Украине составляет сорок лет, среди которых "моложе" восьми лет лишь тридцать один электровоз. Локомотивов, которым более тридцати лет, — 857.

Средний возраст грузовых тепловозов составляет тридцать один год, однако "Укрзализныця" не имеет ни одной машины "моложе" восьми лет, при этом старше тридцати лет — 297 тепловозов.

Что касается пассажирского тягового состава, то средний возраст электровозов составляет 40 лет, среди которых также нет локомотивов, произведенных менее восьми лет назад, и при этом 331 электровоз "старше" тридцати лет.

Самыми "молодыми" являются пассажирские тепловозы, средний возраст которых двадцать восемь лет и среди которых также нет машин до восьми лет.

Польза от прекращения транспортного сообщения

Прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдет на пользу Украине и подтолкнет развитие ее транспортной системы. Об этом в минувшем августе заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя планы своего ведомства.

Ранее он сообщил, что Министерство инфраструктуры разработало проект решения, в котором предлагается полностью прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

В пример того, как такое решение может принести пользу, он привел закрытие авиасообщения с Россией почти три года назад.

"Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением", — сказал Омелян в эфире "Пятого канала".