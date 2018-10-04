Роспотребнадзор предупредил о вспышке "болезни легионеров" в Италии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вспышка легионеллёза зафиксирована в регионе Ломбардия на северо-западе Италии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По сообщению Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC), 17 сентября в регионе Ломбардия (северо-запад Италии) местные органы здравоохранения зарегистрировали 405 случаев пневмонии, из которых в 42 случаях был установлен диагноз – легионеллез (Болезнь легионеров)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на 21 сентября количество больных возросло до 450, из которых в 43 случаях диагноз подтвержден лабораторно. Причиной вспышки считают загрязнение установок по охлаждению воздуха, в которых обнаружен возбудитель легионеллёза. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Уточняется, что это вторая известная вспышка легионеллеза за летний период этого года в Ломбардии. Предыдущая была зарегистрирована в июле в городе Брессо, возбудитель заболевания (Legionella pneumophila) был обнаружен в городском водопроводе. В историческом центре города, где жили умершие от легионеллёза люди, закрыты четыре фонтана. Была проведена санация муниципальных бассейнов, спортивных учреждений и городского центра мигрантов.

Как добавляется на сайте, по данным ECDC, около 70% всех случаев легионеллёза, регистрируемых в Европе, фиксируются в четырех странах — Германии, Испании, Италии и Франции, количество случаев легионеллёза в Европе ежегодно увеличивается.

В Роспотребнадзоре поясняют, что легионеллёз – инфекция, вызываемая микроорганизмами легионеллами (постоянно обитают в водоемах или водных системах) и протекающая с поражением органов дыхания, часто в форме тяжелых пневмоний. Источниками заражения служат естественные и искусственные водоемы, системы водопользования, технические устройства с использованием воды, а также почва. Случаи легионеллёза выявляют круглогодично, но пик заболеваемости приходится на летние месяцы. От человека к человеку инфекция не передается. Лечение проводится антимикробными препаратами.