Крупная делегация Южной Кореи отправилась в КНДР

ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Крупная делегация южнокорейских государственных и общественных деятелей отправилась в четверг в КНДР на совместное празднование 11-й годовщины межкорейского саммита 2007 года, согласно сообщениям СМИ из Южной Кореи.
Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн, председатель правящей в стране Демократической партии Ли Чэ Чхан и другие представители южнокорейского государства, всего около 160 человек, прибыли в Пхеньян на самолете.
Они примут участие в совместных мероприятиях в память о договоренностях 2007 года между бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром и покойным ныне экс-президентом Республики Корея Но Му Хёном. Его сын Но Гон Хо также вошел в состав делегации.
Пока неизвестно, будет ли делегация из Южной Кореи принята высшим лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын уже трижды встречались в этом году, в последний раз в Пхеньяне в сентябре. К концу года лидера КНДР ожидают с визитом в Сеуле.