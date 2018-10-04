Крупная делегация Южной Кореи отправилась в КНДР

ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Крупная делегация южнокорейских государственных и общественных деятелей отправилась в четверг в КНДР на совместное празднование 11-й годовщины межкорейского саммита 2007 года, согласно сообщениям СМИ из Южной Кореи.

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн, председатель правящей в стране Демократической партии Ли Чэ Чхан и другие представители южнокорейского государства, всего около 160 человек, прибыли в Пхеньян на самолете.

Они примут участие в совместных мероприятиях в память о договоренностях 2007 года между бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром и покойным ныне экс-президентом Республики Корея Но Му Хёном. Его сын Но Гон Хо также вошел в состав делегации.

Пока неизвестно, будет ли делегация из Южной Кореи принята высшим лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Нынешний южнокорейский президент Мун Чжэ Ин когда-то работал вместе с Но Му Хёном, который был продолжателем политики "солнечного тепла" в отношении КНДР. Демократов в Южной Корее почти на десятилетие сменили консервативные силы, которые заморозили все связи с КНДР под предлогом ядерной угрозы. Однако в прошлом году Мун Чжэ Ин пришел к власти после импичмента на посту президента Пак Кын Хе — дочери бывшего диктатора Пак Чхон Хи — и взял курс на восстановление межкорейского сотрудничества. Лидер КНДР Ким Чен Ын помог ему тем, что провозгласил отказ от дальнейшей ядерной программы.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын уже трижды встречались в этом году, в последний раз в Пхеньяне в сентябре. К концу года лидера КНДР ожидают с визитом в Сеуле.