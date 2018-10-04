Москва и Сеул разрешили ситуацию с задержанием судна "Севастополь"

СЕУЛ, 4 окт — РИА Новости. Вопрос с российским судном "Севастополь", которое удерживалось в Пусане, закрыт, заявила прибывшая с визитом в Сеул председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается судна, то, к счастью, этот вопрос разрешился, власти Южной Кореи приняли решение отпустить наш корабль. Все это время мы были в контактах, и, таким образом, тема закрыта. Она никак не повлияет на визит, потому что решение принято до начала нашего визита", — ответила Матвиенко журналистам на вопрос о "Севастополе".

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН. На прошлой неделе судовладелец, компания "Гудзон" получила уведомление от южнокорейской стороны о том, что судну запрещен выход из порта.

США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что они участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.