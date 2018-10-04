Ураган "Серджио" в Тихом океане усилился до четвертой категории

Вид на ураган из космоса. Архивное фото

Вид на ураган из космоса. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ураган "Серджио", сформировавшийся в Тихом океане, достиг четвертой категории мощности из пяти возможных, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах (NHC).

Согласно данным метеорологов, это уже восьмой ураган четвертой категории в этом сезоне.

В настоящее время он находится в 1345 километрах от побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 15 километров в час. Ветры урагана достигают скорости 215 километров в час.

Специалисты предполагают, что ураган может начать ослабевать в пятницу.