Пентагон пообещал создать гиперзвуковое оружие раньше, чем ожидалось

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия, которое поступит на вооружение раньше, чем ожидалось, заявил на встрече с группой журналистов первый замминистра обороны США Патрик Шанахан.

"Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски ракет) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", — сказал Шанахан небольшой группе репортеров, добавив, что подход США к разработке гиперзвукового оружия будет включён в запросы на будущие оборонные бюджеты.

В настоящий момент оборонное ведомство занимается подсчётами того, какой объём средств для этого необходим.

В начале сентября замминистра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявлял, что Пентагону нужно не более 20 миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, аналогичного образцам, разрабатываемым в КНР.

Ранее в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.