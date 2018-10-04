Пенс заявил, что "вмешательство" России меркнет на фоне действий Китая

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс считает, что российские "попытки вмешательства" в дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст его речи.

"Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведывательной службы, то, что делают русские, меркнет на фоне того, что делает Китай по всей стране", — говорится в отрывке о попытках внешнего вмешательства в дела США.

Пенс выступит с этой речью в четверг в некоммерческой организации Hudson Institute в Вашингтоне.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела разных стран.