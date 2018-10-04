Журналист: власти Британии ощущали вину за неспособность защитить Скрипаля

ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Великобритании испытывали чувство вины за то, что не смогли защитить от отравления работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и продолжали держать его под охраной, заявляет автор книги Skripal Files, журналист британской телерадиокорпорации Би-би-си Марк Урбан.

Книга Skripal Files, написанная Урбаном по материалам бесед с бывшим полковником ГРУ летом прошлого года, появилась в продаже в четверг. В ней рассказывается о работе Скрипаля на британскую разведку, упоминается о том, что тот не думал об угрозе для него со стороны России.

"Было множество причин, по которым полиция и разведка держали их на таком положении, даже если признавали, что Скрипали, и в частности, Юлия хотели бы двигаться дальше. Было чувство вины за то, что британские власти не защитили их надлежащим образом 4 марта, и никто не хотел быть обвиненным в этом снова. Они (власти) не хотели подвергать себя опасностям публичных обвинений и судебных исков. Они не хотели, чтобы на отца и дочь набрасывались с вопросами медиа. И, конечно, если бы Сергей Скрипаль попал под долгосрочную программу, схожую с программой по "защите свидетелей", он должен бы был исчезнуть, поставив под угрозу те многие контакты, которые он обрел за долгую жизнь и, может быть, переехал бы в другую страну", — пишет Урбан в книге.

По словам автора, в настоящее время Сергей и Юлия Скрипаль находятся в "безопасном убежище", предположительно, на территории Великобритании, так как Скрипали отвергли идею переехать в другую страну.

"В безопасном убежище у Сергея и Юлии был доступ к телевидению, интернету и телефону. Они контактировали с некоторыми друзьями, но все же это была определенная изоляция. Они не могли просто поехать в Лондон, поужинать или сходить в кино", — пишет автор.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.