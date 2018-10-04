На Украине заявили о готовности с боем прорваться через Керченский пролив

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, в интервью агентству "Укринформ" заявил, что украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками во время прохода через Керченский пролив.
При этом, по утверждению украинского моряка, экипаж подготовил "пожарные рукава", что "смывать" российских пограничников, "если бы полезли".
По словам Коваленко, в процессе перехода он специально нарушил правила и сообщил российским военным, что "Корец" "планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море", хотя, согласно правилам мореплавания, он должен был заявить: "Прошу разрешить проход".
Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук заявил, что российские лоцманы "провели спокойно эти два корабля ("Донбасс" и "Корец") в Азовское море, и они дальше пошли — сначала до Мариуполя, потом до Бердянска".
Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" 22 сентября прошли вдоль берегов Крымского полуострова, в том числе в исключительной экономической зоне России. На следующий день украинские корабли под контролем российской стороны прошли под Крымским мостом.