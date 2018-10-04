На Украине заявили о готовности с боем прорваться через Керченский пролив

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, в интервью агентству "Укринформ" заявил, что украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками во время прохода через Керченский пролив.

По словам Коваленко, обстановка была "нервной", поэтому моряки якобы предприняли меры предосторожности. "Боевые группы, пулеметы — все заряжено было", — заявил капитан, добавив, что "два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели".

При этом, по утверждению украинского моряка, экипаж подготовил "пожарные рукава", что "смывать" российских пограничников, "если бы полезли".

По словам Коваленко, в процессе перехода он специально нарушил правила и сообщил российским военным, что "Корец" "планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море", хотя, согласно правилам мореплавания, он должен был заявить: "Прошу разрешить проход".

Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук заявил, что российские лоцманы "провели спокойно эти два корабля ("Донбасс" и "Корец") в Азовское море, и они дальше пошли — сначала до Мариуполя, потом до Бердянска".

Это заявление Марчука противоречит тому, что ранее сообщили в ВМС Украины. Отмечалось, что корабли "не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем", при этом "переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке".

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" 22 сентября прошли вдоль берегов Крымского полуострова, в том числе в исключительной экономической зоне России. На следующий день украинские корабли под контролем российской стороны прошли под Крымским мостом.