ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не вернется в свой дом, вопрос о том, где он будет жить, открыт, но уезжать в другую страну бывший разведчик не хочет, утверждает автор книги Skripal Files, журналист британской телерадиокорпорации Би-би-си Марк Урбан.

Книга Skripal Files, написанная Урбаном по материалам бесед с бывшим полковником ГРУ, появилась в продаже в четверг. В ней рассказывается о работе Скрипаля на британскую разведку и упоминается о том, что тот не верил в свое отравление российскими спецслужбами.

"В настоящее время Скрипаль и его дочь остаются под защитой полиции, они не могут выйти на работу. Но вопроса о возвращении Скрипаля домой не стоит, его дом займут британские налогоплательщики, его жизнь на этой улице (в Солсбери) окончена… Но если они помещены в некое безопасное убежище и получили защиту полиции на несколько месяцев, даже на год, это не может продолжаться вечно, и вопрос о том, где они могли бы жить, встанет вновь", — пишет Урбан в своей книге.

Поддерживал курс Москвы

Автор, вместе с тем, дает понять, что Скрипали негативно отнеслись к идее переехать в другую страну, в частности, в США. "Пока Скрипали были в больнице, на Даунинг-стрит (в британском правительстве) звучали предложения о том, чтобы они уехали в Америку или другую англоговорящую страну, и были бы снабжены новыми личными данными. Но никому из них (Скрипалям), как я слышал, не понравилась эта идея", — говорится в книге.

Ранее газета Guardian привела выдержки из книги Урбана, из которых, в частности, следовало, что после инцидента в Солсбери Скрипаль "поначалу не хотел признавать, что стал целью Кремля", а также поддерживал политический курс Москвы по многим вопросам, выступая за воссоединения Крыма с Россией.

Посольство России в Великобритании, комментируя публикацию книги, назвало ее подменой реального появления Скрипаля на экране и его показаний по инциденту в Солсбери.

Инцидент в Солсбери

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, Скрипалям, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. Российский МИД в ответ заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.