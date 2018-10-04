ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не вернется в свой дом, вопрос о том, где он будет жить, открыт, но уезжать в другую страну бывший разведчик не хочет, утверждает автор книги Skripal Files, журналист британской телерадиокорпорации Би-би-си Марк Урбан.
Книга Skripal Files, написанная Урбаном по материалам бесед с бывшим полковником ГРУ, появилась в продаже в четверг. В ней рассказывается о работе Скрипаля на британскую разведку и упоминается о том, что тот не верил в свое отравление российскими спецслужбами.
"В настоящее время Скрипаль и его дочь остаются под защитой полиции, они не могут выйти на работу. Но вопроса о возвращении Скрипаля домой не стоит, его дом займут британские налогоплательщики, его жизнь на этой улице (в Солсбери) окончена… Но если они помещены в некое безопасное убежище и получили защиту полиции на несколько месяцев, даже на год, это не может продолжаться вечно, и вопрос о том, где они могли бы жить, встанет вновь", — пишет Урбан в своей книге.
Поддерживал курс Москвы
Ранее газета Guardian привела выдержки из книги Урбана, из которых, в частности, следовало, что после инцидента в Солсбери Скрипаль "поначалу не хотел признавать, что стал целью Кремля", а также поддерживал политический курс Москвы по многим вопросам, выступая за воссоединения Крыма с Россией.
Посольство России в Великобритании, комментируя публикацию книги, назвало ее подменой реального появления Скрипаля на экране и его показаний по инциденту в Солсбери.
Инцидент в Солсбери
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. Российский МИД в ответ заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.
Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.