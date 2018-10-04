Украина потребует от России 30 тысяч вагонов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина потребует от России передачи предприятию "Укрзализныця" 30 тысяч вагонов, об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам Геращенко, вагоны, 85 из которых были приобретены на кредит от Европейского банка реконструкции и развития, после начала "российской агрессии" остались на "оккупированной территории", при этом долг за них, как отметила депутат, еще предстоит выплачивать.

"Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи", — добавила Геращенко.

В начале года парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а структуры управления непризнанных республик — "оккупационными администрациями".

МИД России назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.