Украина потребует от России 30 тысяч вагонов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина потребует от России передачи предприятию "Укрзализныця" 30 тысяч вагонов, об этом сообщает агентство УНИАН.
"Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи", — добавила Геращенко.
МИД России назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.