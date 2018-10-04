В Пентагоне заявили, что в полученной посылке не было яда

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Посланные в Белый дом и Пентагон конверты содержали не рицин, а семена растения, из которого получают этот яд, уточнила в среду официальный представитель американского министерства обороны Дана Уайт.

"Согласно нашему предварительному анализу, это вещество было касторовые семена, из которого получают рицин. ФБР еще не закончило расследование", — написала Уайт в Twitter.

Ранее пакеты предположительно со следами рицина были направлены в Белый дом, в офис министра обороны Джеймса Мэттиса и главкома ВМС Джона Ричардсона, а также в техасский офис сенатора Теда Круза. СМИ сообщали, что в рассылке пакетов подозревается бывший военнослужащий ВМС США, оставивший на пакетах обратный адрес. СМИ штата Юта сообщили, что по делу арестован житель города Логан.

Сильный яд рицин получают из растения клещевины. Из этого же растения вырабатывают, например, касторовое масло (касторку), которое используется в качестве слабительного средства.