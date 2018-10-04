В Греции считают падение акций банков на Афинской бирже итогом спекуляций

АФИНЫ, 4 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Падение акций греческих банков на Афинской фондовой бирже не имеет объективных оснований и является итогом спекулятивного давления, считает правительство Греции.

В среду вечером премьер-министр Алексис Ципрас провел заседание с участием экономического блока правительства по событиям на Афинской бирже, где в среду резко упали в цене акции четырех системных банков, сообщила пресс-служба премьера.

На бирже в течение дня акции Alpha Bank потеряли в цене 3,28%, National Bank of Greece — 5,49%, Eurobank — 14,69% и Piraeus Bank — 20,73%.

В ходе совещания было подчеркнуто, что давление на банковские акции не соответствует ситуации в банках, сообщила пресс-служба.

"Только в мае успешно завершились стресс-тесты. Опубликованы коэффициенты достаточности капитала. Перевыполнены цели по сокращению необслуживаемых кредитов в первой половине 2018 года. Ежемесячно растут депозиты. Очень значительно сократилась ликвидность, полученная банками в рамках ELA (программы экстренной кредитной помощи Emergency Liquidity Assistance), – у двух системных банков ее уже нет, два других вернут средства к концу года", — сообщила пресс-служба.

По программе ELA банки получали деньги по ставке 1,55% вместо 0,05% при обычном финансировании. Сейчас потолок ликвидности установлен на уровне 3,2 миллиарда евро, в августе 2015 года общий объем ELA превысил 90 миллиардов евро.

В правительстве отмечают также улучшение макроэкономической среды в Греции — положительные темпы роста в течение шести кварталов подряд, постоянное снижение безработицы, постоянное улучшение показателей доверия.

"Таким образом, греческое правительство считает, что эта ситуация на бирже сложилась из-за спекулятивного давления и по этой причине внимательно следит за развитием событий", — сообщила пресс-служба.

Совместно с Фондом финансовой стабильности и Ассоциацией греческих банков правительство проводит конкретный план действий, который включает, помимо прочего, дальнейшее сокращение "красных" необслуживаемых кредитов и консолидацию портфелей банков, что укрепит доверие к экономике Греции и финансовой системы, отмечают в правительстве.

Греция только в августе вышла из программы финансовой помощи, которая предусматривала предоставление международными кредиторами 86 миллиардов евро кредитов в обмен на проведение жестких реформ экономики.