СМИ: в Юте задержали мужчину, пославшего рицин в Белый дом и Пентагон

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Мужчина задержан в Юте по подозрению в рассылке посылок с рицином в Белый дом и Пентагон, сообщила местная газета Salt Lake City Tribune.

По ее данным, расследование ведут ФБР и полиция города Логан.

Представитель ФБР подтвердил, что в городе Логан проводится операция, но отказался сообщить, по какому делу.

Ранее пакеты со следами рицина были направлены в Белый дом, в офис министра обороны Джеймса Мэттиса и главкома ВМС Джона Ричардсона, а также в техасский офис сенатора Теда Круза. СМИ сообщали, что в рассылке пакетов подозревается бывший военнослужащий ВМС США, оставивший на пакетах обратный адрес.