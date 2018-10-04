Лукашенко отгородился от украинских "бандитов". И укрепляет границу

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. После того как Киев предложил перенести минский процесс в другую столицу, Белоруссия ужесточила контроль на границе с Украиной. Обе страны связывают возникшую напряженность с влиянием Москвы. Что не так на белорусско-украинских рубежах, разбиралось РИА Новости.

По грибы и ягоды за границу

Протяженность границы между Белоруссией и Украиной превышает тысячу километров. На западе она стыкуется с Польшей, на востоке — с Россией. Около ста километров общих рубежей тянутся по чернобыльской зоне отчуждения.

Это граница 1939 года, подтвержденная 21 год назад договором, который, впрочем, вступил в силу не сразу. Разметка на картах и местности (делимитация и демаркация) выполнена не везде — порой граница проходит по лесам и болотам или старым руслам рек. И до сих пор между странами много неурегулированных пограничных участков.

Оставляет желать лучшего и охрана рубежей. Попытки властей усилить контроль ни к чему не приводят. На Украину через белорусскую границу доставляют для продажи российский бензин, солярку и газ. В Белоруссию нелегально перевозят оружие.

Прорехами в границе пользуются также криминальные группировки, освоившие незаконную добычу янтаря. На территории Полесья находятся залежи этого полудрагоценного камня. Два года назад Минск попытался ограничить перемещение в лесной местности, но украинские граждане организовали акции протеста — и контроль сняли. К слову, ягодники и грибники тоже часто становятся нарушителями.

Раньше белорусские власти ссылались на то, что все случаи незаконного пересечения границы носят бытовой характер и не представляют угрозы безопасности. Но конфликт в Донбассе все изменил.

В начале прошлого года Москва усилила контроль со стороны Смоленской, Псковской и Брянской областей, объяснив это слабыми проверками на белорусско-украинской границе, через которую на российскую территорию могут проникнуть боевики. Лукашенко вначале раскритиковал эти действия, но вскоре смирился. Вообще, несмотря на все сложности в отношениях Москвы и Киева, он старался поддерживать с соседями хорошие отношения. И у него это получалось.

Рука Москвы

Решение об ужесточении пограничного контроля Лукашенко принял в конце сентября. "Мы видим, сколько оттуда (из Украины) идет сегодня беды для Белоруссии и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", — объяснил он. Недавно, по его словам, через границу как раз пытались провезти целый арсенал.

Впрочем, в самой Белоруссии не исключают, что контроль усилили под давлением Москвы. За неделю до этого Лукашенко встречался с Владимиром Путиным. По итогам переговоров ему удалось сохранить и прежние цены на газ, и перечисление в белорусский бюджет экспортных пошлин на российскую нефть. Общение с Путиным Лукашенко назвал сложным, но результативным.

"Сама по себе проблема возникла не столько из-за украинского участка, сколько из-за российского. До войны в Донбассе считалось, что российско-белорусская граница де факто общая. Но тогда получается, что она соприкасается с воюющей Украиной. По этой причине российские власти усилили охрану", — пояснил РИА Новости Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" экспертной инициативы "Минский диалог". По его мнению, решение Лукашенко адресовано не Киеву, а Москве.

Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий рассказал РИА Новости, что под влиянием Москвы Минск может усилить контроль и на границе с Польшей и Литвой. "Москва первой начала развертывать инфраструктуру на рубежах, ссылаясь на угрозы с западного и украинского направлений", — напомнил Сивицкий.

Эксперты сошлись во мнении, что еще одна причина таких действий может быть связана с ухудшением ситуации в Донбассе. "На Украине перед выборами накаляется внутриполитическая обстановка. Радикалы способны пойти на обострение в ДНР и ЛНР ради электоральных бонусов", — высказал мнение РИА Новости белорусский политолог Алексей Дзермант.

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Минское миротворчество

Примечательно, что контроль на границе белорусские власти ужесточили после того, как украинские политики назвали минские переговоры по Донбассу неэффективными и потребовали перенести их в другую столицу.

"На голосованиях ООН по всем вопросам, связанным с Украиной, оккупацией Крыма и Донбасса, Белоруссия выступила одним фронтом с Россией. Апеллирование Минска к своему нейтральному статусу не выдерживает критики", — заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

До этого постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко раскритиковал Белоруссию за бойкот украинских инициатив и также потребовал переноса минского процесса.

Впрочем, этот формат и так зашел в тупик, отмечает руководитель белорусского Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. И все же терять статус переговорной площадки Минску бы не хотелось. "Это позволяет Белоруссии позиционировать себя как нейтральную, стабильную и выполняющую международные обязательства страну. Тем более Лукашенко говорил, что хотел бы видеть в минском формате аналог "Хельсинки-2", — считает Романчук.

Алексей Дзермант отмечает, что тенденция к ухудшению белорусско-украинских отношений наметилась давно. Он напоминает прошлогоднее задержание украинского гражданина Павла Шаройко, которого Белоруссия обвинила в шпионаже. А весной этого года Киев задержал белорусского гражданина Юрия Политику и тоже считает шпионом.

"По некоторым данным, у белорусских граждан сейчас на руках около двух миллионов "стволов" оружия. Нелегальные поставки идут в основном с украинской территории, поэтому усиление охраны границ — это вопрос внутренней безопасности. Но союзнические отношения Минска и Москвы увеличивают ответственность белорусских пограничников по отслеживанию иностранцев на общей границе", — говорит Дзермант.

Однако другие опрошенные РИА Новости эксперты поставили под сомнение историю со шпионами и контрабанду оружия. "Подтвержденных фактов приведено не было", — сошлись во мнении Мельянцов и Романчук.

Киев и Минск — братья навек

Тем не менее меры контроля на границе не окажут негативного влияния на отношения Минска и Киева. "У белорусских властей нет оснований пересматривать связи с Украиной. Экономическое и торговое сотрудничество между странами неплохо развивается. Минск пытается укреплять и политические связи, балансируя между признанием и непризнанием Крыма российским. Такой же хрупкий баланс Лукашенко удается удерживать и по донбасскому конфликту", — пояснил РИА Новости Романчук.

Соседи нередко критикуют друг друга, но осознают важность сотрудничества. "Минск остается на украинском рынке крупнейшим поставщиком нефтепродуктов. Увеличиваются поставки белорусских троллейбусов на Украину, развивается совместный проект по созданию бронированного автомобиля", — рассказывает Дзермант. Поэтому он советует четко разделять пиар-составляющую и реальные двусторонние отношения Киева и Минска, выгодные обеим странам.