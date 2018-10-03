Кандидат в президенты Бразилии отказался от дебатов по рекомендации врачей

МЕХИКО, 3 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, раненый ножом в сентябре, отказался участвовать в дебатах с другими претендентами на этот пост.

Как сообщает канал Globo , лечащие Болсонару после ранения врачи заявили, что кандидату противопоказано участие в дебатах.

Саами врачи заявили, что Болсонару готов участвовать, но обычно он следует медицинским указаниям. "Мы считаем участие в дебатах противопоказанным, так как разговор больше 10 минут может вызвать утомление", — сказал хирург Антониу Бонсусессо.

Пока ультраправый кандидат Болсонару от Социально-либеральной партии лидирует в предпочтениях среди избирателей перед первым туром президентских выборов, намеченным на 7 октября, свидетельствуют данные опроса компании Datafolha.

Так, если раньше за Болсонару были готовы проголосовать 28% респондентов, то теперь их число увеличилось до 32%. Основной соперник раненого в ходе предвыборного мероприятия 6 сентября Болсонару, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад, наоборот, немного ухудшил свои позиции, получив теперь 21% поддержки вместо 22%, которые у него были ранее.

На третьей позиции идет Сиру Гомес от Демократической рабочей партии с 11%, затем следует Жералду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии (9%).

Ни один кандидат пока не набирает необходимых для победы в первом туре 50%, поэтому наблюдатели не сомневаются во втором туре, который состоится 28 октября. При этом в случае, если Болсонару и Аддад проходят в следующий тур голосования, то потенциально первый может набрать 44% голосов, а второй — 42%, что практически уравнивает пока их шансы на победу.