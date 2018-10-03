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В мире

Главу Минобороны Украины не пустили на встречу министров стран НАТО

(обновлено: 23:09 03.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фотоЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главу украинского Минобороны Степана Полторака не пустили на министерскую встречу НАТО. Об этом заместитель главы миссии Украины при Альянсе по оборонным вопросам Сергей Мукосий рассказал изданию "Европейская правда".

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
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По словам Мукосия, Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой разрешить ему посетить проходящую в Брюсселе 3 и 4 октября встречу. В ответ украинскому министру прислали письмо, в котором представители альянса объяснили, почему он не может присутствовать на заседании.

"Но главное, что письмо не осталось без ответа", — считает Мукосий.

Причиной отказа стало нежелание Венгрии видеть на встрече украинского представителя.

Тренировка женского батальона организации Правый сектор в Закарпатской области Украины
© AFP 2018 / Olexander Zobin
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"Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США", — заключил он.

Обострение отношений между Будапештом и Киевом

Ранее Украина и НАТО не смогли провести заседание совместной комиссии на министерском уровне, поскольку Венгрия блокирует встречи из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам. Напряженность в отношениях двух стран возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который вступил в силу в сентябре 2017 года. Документ значительно сократил возможность обучения на языках нацменьшинств на Украине, что вызвало критику со стороны ряда стран. В Будапеште, Бухаресте и Москве считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Закарпатье. Архивное фото
© Depositphotos / bartoshd
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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

Новый виток обострения отношений между Украиной и Венгрией произошел после появившейся в СМИ информации о том, что консульство Венгрии в расположенном у ее границ украинском городе Берегово выдает гражданам Украины венгерские паспорта без ведома Киева. В МИД Украины объявили о намерении выслать консула Венгрии из страны, а Будапешт сообщил о возможности симметричного ответа.

Не видишь, занято!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не видишь, занято!
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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Елена-Елена Д.
Я ломился к соседу в дверь, уж так мне хотелось к нему в гости! А меня из-за двери - послали... Но главное - меня не оставили без ответа!!! )))
00:10
04.10.2018
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Павел Гондилов
Ничего удивительно,ведь для них Полторак "шавка подзаборная",а Украина в НАТО им не нужна,ну и тем более Киев и Будапешт враждуют !
00:07
04.10.2018
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