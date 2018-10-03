Курц считает, что Евросоюзу нужно поддерживать диалог с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Странам ЕС необходимо поддерживать диалог с Россией, не допускать дальнейшего ухудшения отношений, а в перспективе добиваться их улучшения, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"У нас огромная напряженность в отношениях ЕС и России, у нас колоссальная утрата доверия, некоторые европейские лидеры больше не поддерживают диалога с Россией. Я считаю, что необходимо поддерживать диалог, следить, чтобы ситуация не стала еще хуже, и одновременно добиваться в средне-и долгосрочной перспективе улучшения", — сказал Курц журналистам