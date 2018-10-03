В Мексике убили еще одного журналиста

МЕХИКО, 3 окт – РИА Новости. Журналист и владелец издания Enfoque Серхио Мартинес Гонсалес убит в среду в Мексике.

Как сообщает портал Excelsior , журналист был застрелен в ресторане города Тустла-Чико в штате Чьяпас. Его супруга получила ранения и находится в госпитале. Ранее Мартинес Гонсалес писал в социальных сетях, что его жизни угрожали неизвестные, и просил помощи у властей.

В конце сентября в Чьяпасе был застрелен журналист издания Heraldo de Chiapas Марио Гомес. Ранее этот журналист также заявлял прокуратуре о поступавших в его адрес угрозах. По данным Национальной комиссии по правам человека Мексики, с 2000 года в стране убиты 138 журналистов, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года.

Число убийств, совершенных в стране в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.