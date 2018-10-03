Путин: получающие пособие в Европе беженцы вряд ли захотят вернуться домой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Получающие в Германии социальное пособие в три раза выше зарплаты на родине беженцы с Ближнего Востока вряд ли захотят вернуться домой, и это дело Евросоюза, считает президент России Владимир Путин.

"Да, я слышал, мне коллеги говорят: наверное, те, кто приехал жить в Германию и сидят там на социальном пособии, наверное, и не захотят вернуться. Но это ваше дело, если вы хотите платить высокое социальное пособие беженцам из Ближнего Востока и Африки. Зачем им сидеть у себя? У них заработная плата в три раза меньше, чем социальное пособие", — сказал российский лидер по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Но, по словам Путина, те, кто находится в лагерях беженцев, могли бы вернуться домой и не создавать дополнительную нагрузку как потенциальные мигранты в ЕС. "Это, по-моему, элементарная вещь. Это на поверхности лежит", — добавил он.