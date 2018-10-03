Керри заявил, что мир стал безопаснее после атомной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Джон Керри уверен, что после заключения атомной сделки с Ираном в 2015 году мир стал безопаснее, это доказывает и стремление других участников этой сделки сохранить ее.

"Когда мы начали подготовку к сделке Иран был в двух месяцах от создания атомной бомбы… Никто не имеет право говорить, что мир не стал безопаснее после ее заключения. Взгляните, все хотят сохранить ее. Евросоюз, Китай, Россия встретились на Генассамблее ООН, чтобы сохранить эту сделку. Может, они знают больше, чем знает президент (Дональд – ред.) Трамп"?— сказал Керри, выступая на Atlantic"s 2018 Festival.

Он подчеркнул, что оценку сделки проводили не политики, а профессионалы. И напомнил, что за ее сохранение высказывался экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон и нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.

На полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что страна соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.