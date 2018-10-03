Керри заявил, что мир стал безопаснее после атомной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Джон Керри уверен, что после заключения атомной сделки с Ираном в 2015 году мир стал безопаснее, это доказывает и стремление других участников этой сделки сохранить ее.
Он подчеркнул, что оценку сделки проводили не политики, а профессионалы. И напомнил, что за ее сохранение высказывался экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон и нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
На полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что страна соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.