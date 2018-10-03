В посольстве России раскритиковали книгу о Скрипале

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Великобритании считает скорую публикацию книги Марка Урбана о Сергее Скрипале подменой реального появления Скрипаля на экране и его показаний по инциденту в Солсбери.

Книга журналиста британской телерадиокорпорации Би-би-си Марка Урбана Skripal Files, которую он составил на основе бесед с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в прошлом году, выходит в свет на этой неделе. Газета Guardian привела выдержки из этой книги. В частности, издание пишет, что после инцидента в Солсбери Скрипаль "пытался смириться" с ситуацией. Когда он вышел из комы, у него была "тяжелая психологическая реабилитация", пишет газета. Кроме того, он "поначалу не хотел признавать, что стал целью Кремля".

"С содержанием книги еще предстоит ознакомиться. Вместе с тем известно, что ее автор Марк Урбан близок к спецслужбам Великобритании. Это дает все основания рассматривать публикацию книги как подмену реального появления на экранах Сергея Скрипаля и его показаний в качестве ключевого свидетеля по инциденту в Солсбери. Вместо фактов нас вновь уводят на путь домыслов и догадок", — сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию книги.

"А между тем британская сторона и по сей день продолжает отказываться от какого-либо сотрудничества с Россией на официальном уровне, наши многочисленные запросы и предложения о взаимодействии с целью определения истинных причин отравления Скрипалей игнорируются в ущерб транспарентному и эффективному расследованию. Россия, как и прежде, решительно настроена на поиск правды о произошедшем в Солсбери и будет продолжать требовать от британских властей предоставления исчерпывающей информации об инциденте и доступ к российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям", — подчеркнул представитель посольства.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.