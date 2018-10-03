Комбат Пашинина рассказал о его "службе" в Донбассе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в рядах украинских националистов в Донбассе, провел на передовой около месяца, рассказал порталу "Обозреватель" его командир Андрей Гергерт.

По словам Гергерта, командующего восьмым батальоном УДА*, Пашинин приносит больше пользы "в информационной плоскости", нежели в бою.

"Например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? <… > Приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать", — рассказал комбат.

Военный также отметил, что в настоящий момент Пашинин находится "в Киеве, поднимает какую-то революцию, спасает там всех".

Кроме того, Гергерт упрекнул актера за резкие высказывания в адрес СБУ.

"Был бы я СБУшником, я бы сам за него взялся. К человеку, который такое плетет, возникают вопросы. Если ты воевал за эту землю, то какое право ты имеешь так себя вести", — отметил он.

Ранее Пашинин заявил, что выбрал для службы добровольческий батальон, так как такой "нежный цветочек" не смог бы "наслаждаться жизнью" в рядах украинской армии. На передовой актер, по собственным словам, ходил в сопровождении охраны, состоящей из "смертоносных" двадцатилетних солдат. Пашинин также признавался, что не умеет стрелять: однажды он заявил, что при виде противника "хотел бы в него попасть".

*Запрещенная в России экстремистская организация